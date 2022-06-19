По словам Йеллен, высокий уровень потребительских расходов в США и состояние рынка труда в стране (где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю) дают определенные основания для оптимизма.
Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, сообщило Минобороны России.
Как сообщают в разведывательных российских подразделениях, отряд наемников понес серьезные потери, деморализован и снят с позиций, на которые направлены отряды 4-й бригады украинской национальной гвардии из Лисичанска.