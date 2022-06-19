Будьте в Плюсе

Глава Минфина США Йеллен признала, что быстро побороть высокую инфляцию не удастся

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что американским властям не удастся быстро снизить высокую инфляцию.
Lenta.ru
Властям США не удастся быстро снизить высокий уровень инфляции.
Московский Комсомолец
По словам Йеллен, высокий уровень потребительских расходов в США и состояние рынка труда в стране (где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю) дают определенные основания для оптимизма.
НТВ
Попытки Белого дома противостоять негативным тенденциям в экономике пока не приносят ощутимых результатов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Минэнерго США не считает рецессию в стране неизбежной
ТАСС10:32
Глава Минфина США назвала инфляцию в стране неприемлемо высокой
RT на русском09:45
Глава Минфина США ожидает замедления экономики, при этом рецессия не выглядит неизбежной
Коммерсантъ10:07
Глава Минфина США Йеллен: экономика страны замедлится, но рецессия не является неизбежностью
Газета.Ru10:46
Минфин США: Мы не можем справиться с инфляцией
Взгляд.ру09:42
Глава Минфина США назвала влияющие на инфляцию в стране факторы глобальными
Интерфакс10:09
Глава Минфина Йеллен: экономика США замедлится, но рецессия не является неизбежностью
РИА Новости09:30

Интересное

Перечислены основные преимущества и недостатки мотора упрощенной версии Lada Granta

Недавно вышедшая в продажу модель Lada Granta приобрела от своих разработчиков 8-клапанный 1,6-литров мотор ВАЗ-11182 с отдачей на 90 «лошадей».
CarsWeek.ru06:20

В центре Кишинева на акцию протеста оппозиции собрались тысячи человек

Тысячи сторонников оппозиции в воскресенье собрались на митинг, который в центре столицы Молдавии организовала партия "Шор".
ТАСС11:06

Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, сообщило Минобороны России.
РБК06:35

Российская артиллерия уничтожила грузинских наемников под Лисичанском

Как сообщают в разведывательных российских подразделениях, отряд наемников понес серьезные потери, деморализован и снят с позиций, на которые направлены отряды 4-й бригады украинской национальной гвардии из Лисичанска.
Российская газета11:36

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни

Причина смерти не уточняется. Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР.
РИА Новости11:31

Президент Украины Зеленский выберет страну-представителя в России для решения вопроса виз

Президенту Украину Владимиру Зеленскому дадут возможность выбрать страну, которая будет представлять интересы Киева в России для решения визовых вопросов.
Lenta.ru08:47

Глава МОК Бах заявил, что время для пересмотра отстранения россиян еще не пришло

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что что еще не пришло время снимать рекомендации по отстранению российских спортсменов.
РИА Новости09:40

Экс-премьер Британии Браун заявил об унижениях со стороны президента России Путина

Президент России Владимир Путин понимает лишь проявления силы, считает бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
Lenta.ru08:06

Новый глава Генштаба ВС Британии Сандерс призвал создать армию, способную победить Россию

Новый глава Генштаба ВС Британии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную "победить Россию".
РИА Новости05:36

Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева клоуном

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента России и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева клоуном, пишет Bild.
Ведомости09:37