Будьте в Плюсе

Глава Минфина США Йеллен призвала сохранить поток нефти из РФ и ограничить прибыль Москвы

Йеллен объяснила, что присутствие российской нефти на рынках необходимо «с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию».
Lenta.ru
Затрагивая ситуацию в США, Йеллен подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена "сделала все возможное", чтобы добиться снижения цен на энергоресурсы.
РИА Новости
Отдельные страны, в том числе Германия, пообещали отказаться и от российской нефти, которая подается по трубопроводам.
Интерфакс
На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на закупки нефти, поставляемой из России по морю.
Интерфакс

Подробнее о событии

Глава Минфина США Йеллен заявила о желании сохранить поток нефти из России и ограничить прибыль Москвы
РЕН ТВ12:52
Глава Минфина США Йеллен: надо сохранить поток нефти из России и ограничить прибыль Москвы
РИА Новости12:13
Самое цитируемое
Глава Минфина США: Вашингтон хочет сохранить поток российской нефти на мировые рынки
RT на русском11:35
Минфин США отметил, что поставки российской нефти на рынок сдержат рост цен
Интерфакс12:19
Минфин США: Америка заинтересована в ограничении прибыли Москвы с продажи нефти
ПРАЙМ12:08
Глава минфина США Йеллен: Вашингтон хочет сохранить поток нефти РФ на мировые рынки, но ограничить прибыль Москвы
Известия12:07
В Минфине США заявили о стремлении сохранить поток российской нефти на мировой рынок
ТАСС12:24

Интересное

Мэр Мелитополя Данильченко: началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя (Запорожская область) Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.
РИА Новости14:59

Глава Чечни Кадыров заявил о массированном наступлении на позиции украинских военных в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о массированном наступлении чеченских подразделений с формированиями армий России и ЛНР на позиции ВСУ в ЛНР.
РЕН ТВ10:30

Глава МИД Черногории Кривокапич назвал запрет на пролет самолета Лаврова неизбежным

Подгорица выполнила взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова.
РИА Новости14:17

ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц

Через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте (ранее лимит был $5 тыс.).
РБК14:05

Минобороны заявило об обстреле ВСУ регионов России гаубицами НАТО

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы России», — говорится в сообщении.
РБК16:18

Президент Зеленский заявил, что Украина уступает России в технике и не способна наступать

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не может наступать из-за превосходства России в технике.
Lenta.ru10:38

Дюжаррик: ООН не располагает подтверждениями обвинений Украины против России в краже зерна

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины.
РИА Новости13:02

Доминик Рааб: Лондон подаст жалобы в случае смертного приговора британским наемникам в ДНР

Лондон обжалует возможный смертный приговор, который грозит в Донецкой народной республике (ДНР) двум британским наемникам за участие в боевых действиях на стороне Украины.
Lenta.ru11:44

Дана Уайт не поедет на UFC 275, потому что будет играть в казино с сыном

Президент UFC Дана Уайт не поедет в Сингапур на турнир UFC 275, потому что будет отмечать день рождения сына.
Спорт-Экспресс16:05

РБК: в марте у «дочки» «Вертолетов России» украли генераторы на 9,5 миллиона рублей

В марте рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России») работники службы безопасности центра заявили о пропаже двух генераторов для вертолета Ми-38.
Lenta.ru15:30