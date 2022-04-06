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Глава Минфина США Йеллен: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономике

Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
РИА Новости
"Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты", - сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.
РИА Новости
В среду, 6 марта курс рубля никак не отреагировал на введение новых антироссийских санкций со стороны США и продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро.
Pravda.Ru
Снижение стоимости валюты произошло на 5,16%.
News.ru

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Глава Минфина США Йеллен: курс рубля не отражает ситуацию в экономике России
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Глава Минфина США: курс рубля не отражает ситуацию в экономике России
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Минфин США: курс рубля не отражает ситуацию в экономике России
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Минфин США: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономике
Общественная служба новостейвчера в 12:38
Глава Минфина США Йеллен: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономике
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