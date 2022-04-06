РИА НовостиГлава Минфина США Йеллен: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономикеСтоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.РИА Новости"Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты", - сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.РИА НовостиВ среду, 6 марта курс рубля никак не отреагировал на введение новых антироссийских санкций со стороны США и продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро.Pravda.RuСнижение стоимости валюты произошло на 5,16%.News.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава Минфина США Йеллен: курс рубля не отражает ситуацию в экономике РоссииPravda.Ruвчера в 13:24Глава Минфина США: курс рубля не отражает ситуацию в экономике РоссииNews.ruвчера в 13:03Минфин США: курс рубля не отражает ситуацию в экономике РоссииМосковский Комсомолецвчера в 12:38Минфин США: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономикеОбщественная служба новостейвчера в 12:38Глава Минфина США Йеллен: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономикеРИА Новостивчера в 12:23Показать ещёОценить149Поделиться