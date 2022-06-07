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Глава Минфина США: Вашингтон хочет сохранить поток российской нефти на мировые рынки

Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении потоков российской нефти на мировые рынки.
RT на русском
Затрагивая ситуацию в США, Йеллен подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена "сделала все возможное", чтобы добиться снижения цен на энергоресурсы.
РИА Новости
В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения.
РИА Новости
Подорожание горючего, разогнавшее в США инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине.
ПРАЙМ

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Глава Минфина США Йеллен: надо сохранить поток нефти из России и ограничить прибыль Москвы
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