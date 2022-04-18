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Глава Минфина США намерена бойкотировать некоторые заседания G20 в случае участия РФ

В американском ведомстве считают, что министр финансов России Антон Силуанов будет присутствовать на некоторых из предстоящих заседаний онлайн.
Lenta.ru
В официальном графике, распространенном Минфином США, указано, что Йеллен "будет представлять США на некоторых заседаниях" в рамках встречи G20.
ТАСС
7 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение об участии российского президента Владимира Путина в саммите «большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.
Известия
Именно Индонезия в 2022 году председательствует в Большой двадцатке.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава минфина США Йеллен будет бойкотировать ряд встреч на G20 в случае участия России
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Глава Минфина США намерена бойкотировать некоторые заседания G20 в случае участия РФ
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В США сообщили о намерении бойкотировать заседания G20 в случае участия России
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Глава Минфина США будет бойкотировать заседания G20 в случае участия России
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Глава минфина США Йеллен намерена бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия РФ
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