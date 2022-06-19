Будьте в Плюсе

Глава Минфина США назвала влияющие на инфляцию в стране факторы глобальными

Однако, отметила Йеллен, "причины инфляции глобальные, а не локальные".
Интерфакс
Госпожа Йеллен ожидает замедления темпов роста экономики.
Коммерсантъ
Сейчас в США наблюдается неприемлемо высокий уровень инфляции.
Life.ru
Цены на бензин в начале июня превысили пять долларов за галлон впервые в истории США.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Глава Минфина США назвала инфляцию в стране неприемлемо высокой
РЕН ТВвчера в 10:28
Глава Минфина США назвала влияющие на инфляцию в стране факторы глобальными
Интерфаксвчера в 10:09
Глава Минфина США назвала инфляцию в стране неприемлемо высокой
RT на русскомвчера в 09:45
Глава Минфина США Йеллен заявила о замедлении американской экономики
Газета.Ruвчера в 10:46
Минфин США: Мы не можем справиться с инфляцией
Взгляд.рувчера в 09:42
Глава Минфина США ожидает замедления экономики, при этом рецессия не выглядит неизбежной
Коммерсантъвчера в 10:07
Глава Минфина Йеллен: экономика США замедлится, но рецессия не является неизбежностью
РИА Новостивчера в 09:30

Интересное

Посол ЛНР Мирошник заявил, что бойцы ВСУ с «Азота» подают сигналы готовности к переговорам

Зажатые на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) украинские военные подают сигналы, что готовы к переговорам.
Lenta.ruвчера в 05:30

Росморречфлот: водолазы нашли отверстия в борту сухогруза из Камеруна у берегов Туапсе

Водолазы наши отверстия в борту сухогруза под флагом Камеруна, который ранее попросил о помощи у берегов России в районе Туапсе.
Lenta.ruвчера в 16:46

Глава левой коалиции Меланшон: результаты выборов говорят о провале политики Макрона

Глава левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики действующего президента Эммануэля Макрона.
РИА Новостивчера в 15:36

Глава Чечни Кадыров сообщил о сдаче в плен группы ВСУ в поселке Врубовка в ЛНР

Очередная группы украинских военных сдалась в плен в поселке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
РИА Новостивчера в 14:51

Тамара Семина отказалась от заслуженной прибавки к пенсии: «Я не побирушка»

Актриса из фильма «Вечный зов» не считает себя побирушкой, поэтому отказалась от денег. Семина известна на всю страну.
Kadara.ruвчера в 08:36

Мэр Одессы выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы в городе, а также выразил обеспокоенность "ростом ненависти ко всему русскому".
ТАССвчера в 15:12

Протест партии «Шор» в Кишиневе завершился срывом концерта российских артистов

Протест оппозиции в Кишиневе завершился в воскресенье, 19 июня, у комиссариата полиции, куда митингующие переместились с центральной площади, при этом полиция сорвала концерт российских артистов.
Lenta.ruвчера в 15:06

На Украине погиб командир батальона «Карпатская Сечь» Олег Куцин

«В борьбе за Украину на Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель "Легиона свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин (Кум)»,— написал Олег Тягнибок в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Коммерсантъвчера в 14:37

Представитель МИД КНР Хэцин обвинил США в желании разжечь вечный конфликт на пороге России

Хэцин обвинил США в желании разжечь вечный конфликт с Россией, подписав таким образом карикатуру.
Lenta.ruвчера в 15:03

Минобороны: российский флот ударами «Калибров» уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ

Российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ, о чем в воскресенье сообщило министерство обороны России.
РИА Новостивчера в 13:48