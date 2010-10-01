Энергетика
ТАССГлава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть
"На мой взгляд, в будущем [цены на нефть] вернутся на прежние позиции", - продолжал министр. По его словам, Министерство энергетики США смогло воспользоваться нынешним моментом, чтобы получить нефть "буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение".
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Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
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О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
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Газета.Ru вчера в 14:56
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Газета.Ru 02:08
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Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков
Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
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На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки.
Kursk.com 02 мая в 04:16
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой вчера в 03:58
Общество
Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза
В период с 10 апреля в России в 2,5 раза выросло число обращений о домашнем насилии.
Вечерняя Москва вчера в 21:18
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
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Kursk.com вчера в 04:06
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«Барселона» предложила «Интеру» за Мартинеса трех игроков
Согласно источнику, чемпион Испании предложил миланскому клубу обменять своего нападающего на трех игроков – полузащитника Артуро Видаля, а также двух защитников – Хуниора Фирпо и Нельсона Семеду.
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Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
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Тимошенко стала долларовым миллионером
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РБК вчера в 08:43
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Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
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В Екатеринбурге боевые вертолеты провели разведку
Разведку воздушного пространства над Екатеринбургом в преддверии парада 9 мая провели два вертолета МИ-8.
ИА Красная Весна вчера в 13:56