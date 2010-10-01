Энергетика
ТАССГлава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть
"На мой взгляд, в будущем [цены на нефть] вернутся на прежние позиции", - продолжал министр. По его словам, Министерство энергетики США смогло воспользоваться нынешним моментом, чтобы получить нефть "буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение".
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