Энергетика
ТАССГлава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть
"На мой взгляд, в будущем [цены на нефть] вернутся на прежние позиции", - продолжал министр. По его словам, Министерство энергетики США смогло воспользоваться нынешним моментом, чтобы получить нефть "буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение".
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:29, Ашберн
Комментарии
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:56
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Единоборства
Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи бы отказался от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней.
ГЛАС.RU 06:34
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Кино
Режиссером новых «Звездных войн» станет Тайка Вайтити
Новозеландский режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити снимет продолжение киносаги "Звездные войны".
Москва 24 вчера в 14:16
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Армия и оружие
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Как сообщили в воскресение в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в рамках государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут российской армии более тридцати РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».
Военное дело 03 мая в 11:01
Кино
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
ИнфоСМИ 05:50
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Здоровье
Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Экономика
Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия
Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru 07:48
Здоровье
На Украине директор больницы объявил голодовку
Генеральный директор Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко заявил, что объявил головку до момента исправления неправильных статистических данных работы учреждения за 2018 год и полной выплаты зарплаты сотрудникам.
РИА Новости 08:33
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Экономика
Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году
Специалисты объясняют это тем, что зарплаты данных категорий потенциальных заемщиков на период самоизоляции с высокой вероятностью сохранились и останутся примерно на докризисном уровне после пандемии коронавируса.
ProUfu.ru 01:38
Армия и оружие
Су-57 не оставит шансов американскому F-22
Новейший истребитель Су-57 России станет самым быстрым в мире и превзойдет по ключевым показателям американский F-22.
МедиаПоток 04:59
Общество
Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 11:53
Гаджеты
Брелок HP ThinPro Go превратит любой компьютер в тонкий клиент
Компания HP представила любопытную новинку — небольшой USB-брелок ThinPro Go, который позволяет вдохнуть вторую жизнь в старый компьютер.
3DNews 08:52
Общество
Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина
Lenta.ru 09:09
Футбол
Семак: «Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как изменится мир в результате пандемии коронавируса.
Бомбардир.ру 08:30