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Глава Минфина США сообщила об ожидающемся замедлении экономики

Американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
RT на русском
Рецессия в США не выглядит неизбежной, инфляция наблюдается в мире повсеместно.
ТАСС
«Экономика, как и рынок труда, восстановилась, и мы достигли полной занятости. Сейчас естественно, что мы ожидаем перехода к устойчивому и стабильному росту, и я не думаю, что рецессия вообще неизбежна».
Коммерсантъ
Столь резкое увеличение регулятор объяснил сохранением высокой инфляции в США.
Коммерсантъ

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Глава Минфина США ожидает замедления экономики, при этом рецессия не выглядит неизбежной
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