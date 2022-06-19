«Экономика, как и рынок труда, восстановилась, и мы достигли полной занятости. Сейчас естественно, что мы ожидаем перехода к устойчивому и стабильному росту, и я не думаю, что рецессия вообще неизбежна».
Королевские военно-воздушные силы Великобритании хотят на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять «шпионским операциям» России на своих границах, сообщает газета The Telegraph.
Решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газа странам, отказавшимся платить за топливо в рублях, бьет по самому больному месту лидеров членов Европейского союза (ЕС) — их электоральному рейтингу.