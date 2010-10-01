Энергетика
NewInformГлава Минфина США спрогнозировал цены на нефть
Нефтяные котировки должны вернуться к докризисным показателям в будущем, считает глава Минфина США Стивен Мнучин. Минэнерго США удалось извлечь выгоду от низкой стоимости нефти и пополнить государственные резервы дешевым сырьем, тем самым обеспечив энергетическую независимость страны.
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
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Интерфакс 06:45
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
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Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
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ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
Общество
Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
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Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
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Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «типичным коронабесием»
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса
Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
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Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
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Lenta.ru 12:57
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
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Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
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Кличко назвал число возможных смертей от коронавируса на Украине
На Украине из-за коронавируса могут умереть 1,2 млн человек. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Потап в день рождения Насти Каменских показал ее фото на пляже
Настя Каменских отмечает свой день рождения.
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