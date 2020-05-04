Энергетика
NewInformГлава Минфина США спрогнозировал цены на нефть
Нефтяные котировки должны вернуться к докризисным показателям в будущем, считает глава Минфина США Стивен Мнучин. Минэнерго США удалось извлечь выгоду от низкой стоимости нефти и пополнить государственные резервы дешевым сырьем, тем самым обеспечив энергетическую независимость страны.
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