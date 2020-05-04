Нефтяные котировки должны вернуться к докризисным показателям в будущем, считает глава Минфина США Стивен Мнучин. Минэнерго США удалось извлечь выгоду от низкой стоимости нефти и пополнить государственные резервы дешевым сырьем, тем самым обеспечив энергетическую независимость страны.

Политика Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова. 41

Общество В петербургском роддоме №6 нашли коронавирус В роддоме №6 имени профессора Снегирева на улице Маяковского центре Петербурга нашли коронавирус, сообщается на странице медучреждения 5 мая. 12

Энергетика Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель Рост стоимости нефти марки Brent ускорился до 12%, в результате цена впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 105

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6,2K

Политика NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина". 926

Общество 822 новых случая коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было 2290 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 788

Общество Названы главные меры борьбы с коронавирусом По словам советника шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхана Гизеке, гарантированный результат дают только две меры — мытье рук и социальное дистанцирование. 360

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 500

Экономика Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса. 32

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Происшествия В Самаре загорелись шесть жилых домов В Самаре в Железнодорожном районе произошло возгорание шести частных жилых домов на площади около 600 кв. метров. 1

Общество России предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд. 45

Общество Шнуров ответил на запрет продажи алкоголя в жилых домах Музыкант и политик Сергей Шнуров прокомментировал вступление в силу закона, запрещающего продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах. 3