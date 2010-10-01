Энергетика
ФедералПрессГлава Минфина США спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что министр энергетики Александр Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть. По его мнению, ситуация на рынке станет понятной в мае-июне. Он подчеркнул, что процесс стабилизации цен будет небыстрым.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:21, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым
Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru вчера в 16:42
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews вчера в 05:14
Здоровье
Поликлиники и больницы Кузбасса перейдут на новые условия работы
Поликлиники и больницы Кузбасса перейдут на новые безопасные условия работы с пациентами в связи с эпидемией коронавируса.
Ugpressa.ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют
Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 08:17
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 03 мая в 07:55
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Шоу-бизнес
«Я разделась»: Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку
Разомлев под солнышком, Анна рискнула немного позагорать и сняла с себя бомбер, оставшись в спортивном нижнем белье.
Комсомольская правда 03 мая в 19:17
Политика
Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы
Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Экономика
В России в апреле продажи одежды упали на 90%
Продажи одежды в России в апреле к февралю сократились на 90%.
Мойка78 00:14
Общество
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:36
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии
Москва 24 вчера в 19:29
Авто
Раскрыта стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Новые автомобили вчера в 07:32
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Армия и оружие
SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо
Силы противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразили воздушную атаку в провинции Алеппо.
РБК вчера в 17:05
Авто
Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado
Известно, что тюнеры смогли презентовать обвес только в виртуальном варианте.
Anonsens вчера в 00:05
Общество
Женщина родила аномально редкую идентичную тройню
Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню.
Lenta.ru вчера в 09:32
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело вчера в 02:11
Происшествия
В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом
Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 60 заразившихся коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:29
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 18:07
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Футбол
Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Спорт
«Гора» из «Игры престолов» дебютирует в боксе в 2021 году
Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора «Горы» Клигана в «Игре престолов», в 2021 году проведёт дебютный боксёрский поединок.
Чемпионат вчера в 15:44