Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruГлава Минфина США спрогнозировал рост стоимости нефти

Мнучин подчеркнул, что места для хранения нефти недостаточно, поэтому в данный момент ведется поиск дополнительных площадей. По словам чиновника, американское министерство энергетики смогло воспользоваться моментом для получения нефти «буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение».
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Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть

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