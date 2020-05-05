Энергетика
RuNews24.ruГлава Минфина США спрогнозировал рост стоимости нефти
Мнучин подчеркнул, что места для хранения нефти недостаточно, поэтому в данный момент ведется поиск дополнительных площадей. По словам чиновника, американское министерство энергетики смогло воспользоваться моментом для получения нефти «буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение».
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