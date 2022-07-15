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Глава Минфина США заявила об ответственности России за проблемы мировой экономики

По словам г-жи Йеллен, высказавшейся в ходе саммита глав Минфина и ЦБ стран Большой Двадцатки в Индонезии, «Россия виновна в турбулентности мировой экономики тем, что осуществила нападение на Украину».
Военное обозрение
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен высказала мнение, что исключительно Россия из-за своего решения начать специальную операцию на Украине ответственна за текущие проблемы в мировой экономике, а также за рост цен на сырьевые товары.
Телеканал 360°
Решение России спасти Донбасс от киевской агрессии «спровоцировало проблемы в экономике в мире».
ФАН
Йеллен во время поездки в Индонезию собиралась встретиться с министрами финансов и главами ЦБ и обсудить антироссийские санкции.
ФАН

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Глава Минфина США заявила об ответственности России за проблемы мировой экономики
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