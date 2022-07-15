По словам г-жи Йеллен, высказавшейся в ходе саммита глав Минфина и ЦБ стран Большой Двадцатки в Индонезии, «Россия виновна в турбулентности мировой экономики тем, что осуществила нападение на Украину».
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен высказала мнение, что исключительно Россия из-за своего решения начать специальную операцию на Украине ответственна за текущие проблемы в мировой экономике, а также за рост цен на сырьевые товары.
Спецназ «Гром» и полиция устроили рейд с массовыми задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга — возможно, мероприятие решили провести после нападения на сотрудников ГИБДД; сообщается, что среди задержанных есть несовершеннолетние без водительских прав.
Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — говорится в сообщении посольства.
Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.