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Глава Минфина Силуанов назвал ключевыми задачами властей сохранение зарплат и соцвыплат

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Главными задачами государства стали сохранение зарплаты и рабочих мест, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече с предпринимателями.
Ямал-Медиа
Ключевыми задачами государства и бизнеса на сегодняшний день являются сохранение заработной платы, рабочих мест и обеспечение социальных обязательств.
ТАСС
"Министр отметил, что ключевые задачи на сегодняшний день - сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат гражданам", - цитирует Силуанова пресс-служба министерства.
ТАСС
В четверг правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение макроэкономической стабильности экономики в условиях санкций.
ТАСС

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