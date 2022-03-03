"Министр отметил, что ключевые задачи на сегодняшний день - сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат гражданам", - цитирует Силуанова пресс-служба министерства.
Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
ВТБ объявил, что с завтрашнего дня, 4 марта, минимальная ставка по ипотеке повышена до 22,4%. Банк объяснил, что пересматривает условия по ипотечным программам в том числе из-за решения Центробанка (ЦБ) поднять ключевую ставку до 20%.
Власти США предъявили обвинения в нарушении антироссийских санкций продюсеру-американцу Джону Хэнику за сотрудничество с предпринимателем из РФ Константином Малофеевым, сообщило местное министерство юстиции.