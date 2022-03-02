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Глава Минфина Силуанов назвал вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов

Минфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, сообщило министерство.
РИА Новости
Глава Минфина Антон Силуанов назвал вложения в золото лучшей альтернативой, нежели скупка долларов.
Газета.Ru
Сейчас при покупке слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в размере 20%.
РИА Новости
Курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность, указывает Минфин.
РИА Новости

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Минфин нашел альтернативу скупке долларов
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