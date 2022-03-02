РИА НовостиГлава Минфина Силуанов назвал вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларовМинфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, сообщило министерство.РИА НовостиГлава Минфина Антон Силуанов назвал вложения в золото лучшей альтернативой, нежели скупка долларов.Газета.RuСейчас при покупке слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в размере 20%.РИА НовостиКурс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность, указывает Минфин.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняАБНБрянский ворчунГазета.RuОбщественная служба новостейПодробнее о событииМинфин нашел альтернативу скупке долларовURA.Ru03:57Минфин РФ призвал россиян вкладываться в золотоАБН03:48Силуанов назвал золото альтернативой скупке долларов в условиях санкцийЭкономика сегодня03:26Минфин РФ: вложения в золото станут для россиян идеальной альтернативой скупке долларовРеальное время03:26Глава Минфина Силуанов назвал вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларовРИА Новости03:24Минфин назвал золото альтернативой скупке долларов на фоне нестабильностиNews.ru03:17Минфин РФ посоветовал россиянам покупать золотоБИЗНЕС Online03:13Показать ещёОценить97Поделиться