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Министр финансов Силуанов призвал поддерживать только неработающих пенсионеров

Министр финансов Антон Силуанов призвал на данный момент поддерживать только неработающих пенсионеров.
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Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости
Силуанов подчеркнул, что пенсии должна учитывать имеющиеся инфляционные процессы.
Центральная Служба Новостей
Силуанов отметил, что пенсия у неработающих пенсионеров должна расти в соответствии с инфляцией.
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Подробнее о событии

Силуанов рассказал об индексации пенсий пенсионерам
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