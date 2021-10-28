Banki LoansМинистр финансов Силуанов призвал поддерживать только неработающих пенсионеровМинистр финансов Антон Силуанов призвал на данный момент поддерживать только неработающих пенсионеров.Banki LoansПроработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин.РИА НовостиСилуанов подчеркнул, что пенсии должна учитывать имеющиеся инфляционные процессы.Центральная Служба НовостейСилуанов отметил, что пенсия у неработающих пенсионеров должна расти в соответствии с инфляцией.Banki LoansЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейDaily MoscowМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейРамблерDeita.ruРоссийская газетаГЛАС.RUГлагоLНародные новостиАпралREGNUMНовый ДеньТВ-21Подробнее о событииСилуанов рассказал об индексации пенсий пенсионерамВзгляд.ру06:21Силуанов об индексации пенсий работающим пенсионерам: приоритет — пенсионеры без допдоходаРИА Новости05:53Самое цитируемоеМинистр финансов отверг идею повышать пенсии работающимURA.Ru06:01Глава Минфина Силуанов: приоритетом выступает поддержка пенсионеров, не имеющих доходаLenta.ru06:11Силуанов высказался о возможности индексации пенсий работающим пенсионерамМосковский Комсомолец06:01Министр финансов Силуанов призвал поддерживать только неработающих пенсионеровBanki Loans07:11Силуанов об индексации пенсий работающим пенсионерам: приоритет - пенсионеры без допдоходаПРАЙМ05:53Показать ещёОценить140Поделиться