"Всем сестрам по серьгам не получится. Ресурсы ограничены. И льготы где-то по налогам, и снижение ставок по отдельным налогам для тех, кто, в первую очередь, производит нужные сейчас продукты, которые мы сейчас в меньшей степени стали получать", - сказал министр.