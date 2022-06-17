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Глава Минфина Силуанов: российская экономика еще не избавилась от голландской болезни

Нельзя забывать, что российская экономика еще не избавилась от голландской болезни, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
РИА Новости
Симптомы "голландской болезни" - замедление или прекращение роста в обрабатывающей промышленности, спровоцированное укреплением национальной валюты на фоне высоких доходов от экспорта сырья и увеличения импорта.
Финмаркет
Голландской болезнью называют снижение эффективности экономики из-за большого объема экспорта сырьевых ресурсов.
РИА Новости
"Всем сестрам по серьгам не получится. Ресурсы ограничены. И льготы где-то по налогам, и снижение ставок по отдельным налогам для тех, кто, в первую очередь, производит нужные сейчас продукты, которые мы сейчас в меньшей степени стали получать", - сказал министр.
Финмаркет

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