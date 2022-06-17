Симптомы "голландской болезни" - замедление или прекращение роста в обрабатывающей промышленности, спровоцированное укреплением национальной валюты на фоне высоких доходов от экспорта сырья и увеличения импорта.
"Всем сестрам по серьгам не получится. Ресурсы ограничены. И льготы где-то по налогам, и снижение ставок по отдельным налогам для тех, кто, в первую очередь, производит нужные сейчас продукты, которые мы сейчас в меньшей степени стали получать", - сказал министр.
Владимир Зеленский в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) выступил на парижской выставке стартапов и технологий VivaTech в виде голограммы и пообещал "победить империю".
«По всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка», — сообщил вице-премьер каналу «Россия-24».