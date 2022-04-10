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Глава Минфина Силуанов заявил, что Запад всеми силами пытается довести Россию до дефолта

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о попытках Запада нанести удар по репутации России и довести страну до дефолта.
Lenta.ru
5 марта президент РФ Владимир Путин в ответ на санкции разрешил выплачивать валютные долги недружественным странам в рублях.
ТАСС
По словам министра, несмотря на блокировки валютных счетов и резервов, Россия сделала все возможное, чтобы погасить обязательства в валюте.
ТАСС
Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения в 2022-2047 годах.
ТАСС

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Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что Запад пытается довести Россию до дефолта
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