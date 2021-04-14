Глава Минфина заявил о повышении концентрации на реально нуждающихся
Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»).В источнике
С чего всё началось
Точечная настройка: Силуанов заявил о смене подхода к соцподдержке
Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»).
Известия17:01