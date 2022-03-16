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Глава Минфина Силуанов заявил о независящих от России выплатах госдолга

Возможность выполнить обязательства по государственному долгу в иностранной валюте не зависит от России, а сами средства у страны есть, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Lenta.ru
16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на сумму $117,2 млн.
Ведомости
Минфин РФ в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
РИА Новости
"У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах", - подчеркнул Силуанов.
РЕН ТВ

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