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Глава Минфина Украины Марченко заявил о «болезненных мерах» в случае затяжной спецоперации

Приостановка всего морского экспорта из-за специальной операции на Украине станет критическим ударом для экономики страны, пишет издание The Economist.
Lenta.ru
Перед началом конфликта долг Украины составлял менее 50% ВВП, о чём многие министры финансов могут лишь мечтать.
ИноСМИ
До февраля экономика демонстрировала квартальный рост в годовом выражении почти на семь процентов, население не очень пострадало от коронавируса, хорошие международные цены сложились на экспорт зерна, железа и стали.
Lenta.ru
Однако, по прогнозам Всемирного банка, в 2022 году ВВП Украины сократится на 45 процентов.
Lenta.ru

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The Economist рассказала о «критическом ударе» для Украины
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