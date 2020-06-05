Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о тех условиях, при которых Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной. Свои пояснения на этот счет глава Минфина озвучил 4 июня в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

Глава Минфина Украины: Все, что требует МВФ, мы и так готовы сделать

Политика Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 65

Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 1,5K

Происшествия МЧС сообщило о пожаре в ТЦ в Башкирии В торговом центре "Лекс" произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. 1,9K

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,9K

Общество В порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью для Белоруссии «В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken», — заявил Тищенко, добавив, что нефть будет доставлена по железной дороге на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. 49

Экономика Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина. 24

Общество Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем». 609

Общество Китайское издание восхитилось российской колбасой Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina. 201

Здоровье Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года. 836

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 169

Шоу-бизнес Шнуров ответил Валерии на критику Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу". 31

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 2,2K

Наука Определено, как коронавирус проникает в мозг человека Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы. 39

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 6,5K

Музыка Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.

Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 279