Экономика
Евразия DailyГлава Минфина Украины: Все, что требует МВФ, мы и так готовы сделать
Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о тех условиях, при которых Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной. Свои пояснения на этот счет глава Минфина озвучил 4 июня в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Общество
Путин потребовал доложить о работе на месте ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин потребовал доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧП в Норильске.
Известия 07:45
Общество
В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет и дали ведра
Пациенты медучреждения в Улан-Удэ возмутились и стали публиковать информацию о запрете посещать туалет в соцсетях.
RuNews24.ru 09:45
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Здоровье
В ВОЗ призвали россиян отказаться от табака и алкоголя
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам отказаться от алкоголя и табака в летний период.
Известия 07:30
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Экономика
Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать
Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Напомним, астероид 163348 2002 NN4 приблизится к Земле на минимальное расстояние 6 июня в 6:20 по московскому времени.
ИА Красная Весна 10:01
Армия и оружие
На Украине ввели натовские воинские звания
Парламент Украины принял закон, который устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава.
Русская Планета 06:14
Экономика
Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города
Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Космос
Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9
Несколько часов назад SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9, на борту которой находились 60 спутников Starlink.
iXBT.com вчера в 01:33
Игры
Xbox One X в расцветке Cyberpunk 2077 поступила в продажу в России
В продажу поступило лимитированное издание консоли Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 09:30
Футбол
Стали известны ориентировочные сроки трансферного окна в России
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился информацией о том, что происходило на собрании российской Премьер-лиги.
ProstoProSport 09:22
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.
Популярная механика 08:34
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы
Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
Экономика
Набиуллина рассказала о сроках восстановления занятости
"Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года", - сказала глава ЦБ.
Российская газета 09:15
Происшествия
Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае
29 мая на ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» - дочерней структуре «Норникеля», произошла авария - из-за проседания опор разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, которое попало в почву, а затем в реки.
Континент Сибирь Online вчера в 03:03
Политика
Лукашенко назначил новым премьер-министром Беларуси Романа Головченко
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил председателя Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Романа Головченко новым премьер-министром страны, сообщается на сайте президента Беларуси.
Дождь вчера в 05:36
Политика
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, говорится в указе главы государства, опубликованном 5 июня на сайте главы государства.
Известия 07:40
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18