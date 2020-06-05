Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о тех условиях, при которых Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной. Свои пояснения на этот счет глава Минфина озвучил 4 июня в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

Глава Минфина Украины: Все, что требует МВФ, мы и так готовы сделать

Здоровье Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник. 114

Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 939

Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 983

Космос В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида Напомним, астероид 163348 2002 NN4 приблизится к Земле на минимальное расстояние 6 июня в 6:20 по московскому времени.

Экономика Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.

Игры Xbox One X в расцветке Cyberpunk 2077 поступила в продажу в России В продажу поступило лимитированное издание консоли Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.

Футбол Стали известны ориентировочные сроки трансферного окна в России Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился информацией о том, что происходило на собрании российской Премьер-лиги.

Космос Обнаружена экзопланета похожая на Землю Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Экономика Набиуллина рассказала о сроках восстановления занятости "Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года", - сказала глава ЦБ.

Происшествия Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» - дочерней структуре «Норникеля», произошла авария - из-за проседания опор разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, которое попало в почву, а затем в реки. 23

Политика Лукашенко назначил новым премьер-министром Беларуси Романа Головченко Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил председателя Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Романа Головченко новым премьер-министром страны, сообщается на сайте президента Беларуси. 182

Политика Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, говорится в указе главы государства, опубликованном 5 июня на сайте главы государства.