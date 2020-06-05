Экономика
Евразия DailyГлава Минфина Украины: Все, что требует МВФ, мы и так готовы сделать
Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о тех условиях, при которых Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной. Свои пояснения на этот счет глава Минфина озвучил 4 июня в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета вчера в 09:32
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку
Роскачество по итогам собственных исследований наиболее безопасным продуктом в России признало водку, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.
Газета.Ru вчера в 01:17
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
Религия
Православные христиане отмечают родительскую субботу
Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе.
BFM.ru 00:28
Армия и оружие
Северный флот станет «пятым военным округом» России с 2021 года
Известия вчера в 23:48
Политика
Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не стала проводить реформу, которую обещала Международному валютному фонду (МВФ).
News.ru вчера в 21:12
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
ТК Звезда вчера в 01:39
Экономика
Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра
Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
ИА Красная Весна вчера в 03:17
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
Минюст России оправдал все меры властей по борьбе с коронавирусом
По итогам исследования Минюст пришел к выводу, что те меры, которые были введены на территории России, в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы, были приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Фигурное катание
Группа Тутберидзе показала первый прокат Косторной после перерыва
Группа тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала первый выход на лед фигуристки Алены Косторной после перерыва из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области
В селе Баргадай Зиминского района Иркутской области в результате возгорания в частном доме погибли четверо детей и один взрослый – их отец.
Вести.Ru вчера в 21:11
Космос
NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции
Пресс-служба NASA сообщила о заключении контракта стоимостью 187 млн долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Игры
В Google Play началась бесплатная раздача сразу 17 игр
В Google Play началась бесплатная акция по раздаче сразу 17 интересных игр.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Общество
Власти раздадут китайцам деньги на шоппинг и рестораны
Власти Пекина выдадут жителям ваучеры на общую сумму 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов), которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия.
Lenta.ru вчера в 22:00
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru 04 июня в 05:30
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса
Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
32CARS.ru вчера в 15:40
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Общество
Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Специалисты компании «Такском» проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали алкогольные напитки, которые россияне покупали чаще всего.
Lenta.ru 00:32