Судзуки добавил, что правительство Японии будет внимательно следить за «побочным влиянием» санкций на экономику страны и предпринимать соответствующие шаги в координации со странами «Большой семерки» и международным сообществом.
Зампред Совбеза напомнил, что в Европе в какой-то момент отказались от использования смертной казни, Россия это сделала, а в США и Китае не отказались, как и в ряде других странах для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего, убийства.
Неясное влияние санкций США на экономику России вынуждает представителей Белого дома изучать возможность введение ограничений против третьих сторон в иностранных государствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post (WP).
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram о том, что чеченские силовики взяли под контроль Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной "Азовстали".