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Глава Минфина Японии Судзуки заявил, что Токио не знает, как платить России за газ рублями

Власти Японии пока не понимают, как расплачиваться рублями за поставки российского газа, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на парламентских слушаниях.
РИА Новости
Судзуки добавил, что правительство Японии будет внимательно следить за «побочным влиянием» санкций на экономику страны и предпринимать соответствующие шаги в координации со странами «Большой семерки» и международным сообществом.
РБК
В общем объеме японского импорта сжиженного природного газа (СПГ) на Россию приходится 8,8%. Большую часть газа Япония получает с Сахалина.
Коммерсантъ
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решила перевести в рубли оплату за поставки газа на экспорт в недружественные страны.
ТАСС

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