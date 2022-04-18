"Что касается участия России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны", — подчеркнул министр.
Из-за санкций PowerJet приостановила действие договоров с «ОДК-Сатурн», запретила ей отгрузку российским компаниям любой продукции, даже моторов, находящихся в ремонте в России, говорится в письме Лапина.
В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, а в Финляндии застряли цистерны с нефтяными грузами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Минтрансу.