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Глава Минфина Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн

Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки не исключает, что Россия примет участие во встрече министров финансов стран G20, которая пройдет онлайн 20 апреля в Вашингтоне.
Коммерсантъ
Глава японского Минфина отметил, что страна-председатель G20 Индонезия разослала приглашения всем странам, поэтому не исключено присутствие российских представителей.
Lenta.ru
"Что касается участия России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны", — подчеркнул министр.
РИА Новости
В 2022 году в G20 председательствует Индонезия, саммит запланирован на ноябрь на острове Бали.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Минфина Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн
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