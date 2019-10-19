Финансы

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:30

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

РИА Новости06:43

Причина роста реальных доходов в том, что россияне стали меньше брать кредиты

Суть событий07:09

Силуанов рассказал о причинах роста реальных доходов населения в РФ

ПРАЙМ06:27

Глава Минфина назвал причины роста реальных доходов россиян

Журналистская правда06:55

Силунов рассказал, что повлияло на рост реальных доходов населения

ПолитРоссия07:17
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Лидеры ЕС не договорились о членстве Северной Македонии и Албании

"Дискуссии шли около шести часов, однако лидеры так и не пришли к консенсусу по запуску переговоров с Северной Македонией и Албанией", -пояснил источник по итогам первого дня саммита ЕС.
Московский Комсомолец 17 октября в 20:15
Происшествия

До 11 увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае

Число погибших в результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в Красноярском крае достигло 11.
Российская газета вчера в 23:50
Космос

Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов

Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
TechFusion 17 октября в 04:40
Политика

В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны

Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
РИА Новости вчера в 18:29
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Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Газета.Ru 00:30
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости 03:59
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Происшествия

В Ростове пожар в бараке унес жизни пятерых детей и двух взрослых

Вести.Ru 03:46
Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Хоккей

Салават Юлаев — Ак Барс 0:0 (1-й период)

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе.
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Общество

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Газета.Ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод

Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
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Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи

Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru вчера в 21:46
Происшествия

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы

Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Происшествия

Электроснабжение в Солонешенском районе Алтайского края восстановлено

Глава Солонешенского района сообщил, что аварию на линии Петропавловская – Солонешенская устранили. Энергоснабжение района восстановлено.
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Происшествия

В Каменске-Уральском простились с убитой Ксенией Каторгиной

Сотни людей пришли 18 октября к церкви в Каменске-Уральском, чтобы попрощаться с 27-летней Ксенией, которую жестоко убили из-за автомашины.
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Общество

Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта

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Политика

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
РИА Новости 00:52
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
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Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Армия и оружие

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

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Кино

Полнометражный фильм «Друзья» с Дженнифер Энистон не будет снят

По заявлению Дженнифер продюсеры воздерживаются от создания полнометражного фильма.
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Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».
Автоновости дня 00:39
Политика

Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service 17 октября в 09:12
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В здание Верховной рады Украины проникла куница

Политическая Экспертиза 02:56
Армия и оружие

Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям

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Известия вчера в 17:01
Культура

Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv вчера в 09:12
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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