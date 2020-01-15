Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
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