Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

с чего всё началось

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал "подождать", отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении посадить его в тюрьму и расстрелять.

Кино Режиссер Клим Шипенко объяснил успех своего фильма «Холоп» За без малого три недели комедия собрала в прокате 2,3 млрд рублей. Режиссер Клим Шипенко объяснил коммерческий успех своего фильма "Холоп".

Авто Стартовали продажи первого минивэна Lexus Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.

Политика Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что выступает против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Футбол «Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1 Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин вышел на центральный матч тура в стартовом составе "Монако", но не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 69-й минуте.

Происшествия Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).

Авто В России выросли цены на иномарки Напомним, в связи с повышением утилизационного сбора, с 1 января прогнозировался рост цен на автомобили.