Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
RT на русскомвчера в 05:36

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Ведомостивчера в 16:50

Силуанов назвал необходимые суммы на объявленные Путиным социальные меры

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Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

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Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 05:56

Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры

Национальная служба новостейвчера в 05:48

Силуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

РИА Новостивчера в 06:06

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русскомвчера в 05:36
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия

В ГИБДД Краснодара накрыли взяточников

Старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодару стал фигурантом уголовного дела о получении взятки с вымогательством, по делу проходят также «иные должностные лица», сообщили 16 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
REGNUM 03:19
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv вчера в 07:27
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Политика

Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера

Путин в своем послании Федеральному собранию предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров.
РИА Новости 00:11
Политика

Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия», находясь на должности зампредседателя Совета безопасности России, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 02:23
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Газета.Ru 01:48
Общество

«Проект»: Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке.
Эхо Москвы 02:30
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьера

В ходе встречи с депутатами "Единой России" кандидат на пост премьера Михаил Мишустин рассказал о приоритетных направлениях работы будущего правительства.
Вести.Ru 03:08
Общество

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru вчера в 20:46
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Хоккей

Овечкин рассказал о новом контракте с «Вашингтоном»

Российская газета вчера в 23:52
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск

Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Красная весна 00:37
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Спорт

Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы

Датский гандболист Миккель Хансен стал самым результативным игроком матча.
ГЛАС.RU вчера в 21:59
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
ГЛАС.RU вчера в 19:52
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Lenta.ru вчера в 14:34
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация

В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
Piter.tv 03:12
Политика

Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин

В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
U74.Ru 01:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии

Напомним, в первом матче «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить победителя (0:0). В другой переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Карлайл Юнайтед» уступил «Кардифф Сити».
Чемпионат вчера в 16:40
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Эхо Москвы вчера в 14:56
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Общество

Путин поздравил Ланового с 86-летием

РИА Новости 02:14
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
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