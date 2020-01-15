Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

с чего всё началось

Возглавляющий российский Минфин Антон Силуанов обозначил сумму, в которую обойдутся бюджету меры соцподдержки, анонсированные сегодня Владимиром Путиным. По предварительным оценкам министра, из бюджета 2020 года на дополнительные расходы будет необходимо выделить еще порядка 450 миллиардов рублей.

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