Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
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Комсомольская правда07:15

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Интерфаксвчера в 05:39

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русскомвчера в 05:36
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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Президент России Владимир Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию, кроме тех, которые были анонсированы во время послания Федеральному собранию 15 января.
Lenta.ru 10:59
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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета вчера в 12:12
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Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
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По окончании мероприятия бойцы провели первую дуэль взглядов.
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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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