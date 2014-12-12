Финансы
ВедомостиСбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов — до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
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С другой стороны, депозиты к концу 2019 года устремятся к уровню 6 – 6,3%, а при прогнозируемой ключевой ставке окажутся в диапазоне 3, 3 – 4,5%, указал Антон Покатович.Известиявчера в 21:01
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Глава ЦБ допустила более решительное снижение ключевой ставки
Московский Комсомолец19 октября в 00:00
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В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
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