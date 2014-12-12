Финансы

ВедомостиВедомостиСбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов — до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
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с чего всё началось

Пятерка по ключевой: ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года

С другой стороны, депозиты к концу 2019 года устремятся к уровню 6 – 6,3%, а при прогнозируемой ключевой ставке окажутся в диапазоне 3, 3 – 4,5%, указал Антон Покатович.
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Для оживления экономики учетная ставка должна находится в диапазоне от 0 до 2% от уровня инфляции. Парламентарии о заявлении Набиуллиной

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Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Lenta.ru 12:34
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Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем

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В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.
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В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 03:32
Происшествия

Под Москвой автомобиль службы протокола Медведева сбил пешехода

В Подмосковье сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в момент которого автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева сбил пешехода, сообщает РБК.
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Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
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Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

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Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ведется работа над поступлением в российские вузы через интернет.
Газета.Ru 11:46
Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
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Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 11:48
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Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 11:34
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 12:23
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 11:15
Политика

СБУ задержала бывшего замминистра экономразвития, подозреваемого в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко.
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В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

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Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
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Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

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Путин и Эрдоган на встрече в Сочи оказались в одинаковой одежде

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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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