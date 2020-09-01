Финансы

АБНАБНГлава Минфина подтвердил процесс рефинансирования долга Белоруссии

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил обсуждение технических условий и объем кредитов, которые переведут Белоруссии для рефинансирования долга перед Россией. Как сообщил Силуанов «Интерфаксу», запрос о реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией поступал.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Силуанов рассказал о переговорах с Минском по рефинансированию госдолга

Газета.Ru11:51

Москва и Минск начали техническую проработку рефинансирования долга Белоруссии

ТАСС07:42

Россия начала пересмотр долгов Белоруссии

Lenta.ru08:01

Силуанов рассказал о переговорах по госдолгу Беларуси

Российская газета07:59

Москва и Минск начинают техническую проработку рефинансирования долга

RT на русском07:56

Россия начала пересмотр госдолга Белоруссии

РЕН ТВ08:17

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Интерфакс07:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7393 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия

В Бурятии пьяный мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице

Житель Бурятии топором отрубил пальцы на руке пятилетней племяннице.
Российская газета 21:11
90
Политика

Facebook и Twitter удалили связанную с Россией группу страниц

В Facebook сообщили, что из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским Агентством интернет-исследований.
РБК 21:59
13
Происшествия

В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

В городе Бугульма в Татарстане застрелили владельца торговой сети «Изобилие» бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 г. убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.
Ведомости 10:18
644
Общество

В Минске на акциях протеста студентов начались задержания

Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции.
Ведомости 05:49
2,3K
Общество

В Великобритании школьникам запретили шутить о коронавирусе

Школьникам запрещено умышленно кашлять или шутить о коронавирусе, пишет Daily Mail.
Российская газета 19:34
31
Общество

Кабмин выделил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19.
Газета.Ru 20:31
114
Политика

Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Американские власти намерены ввести санкции против Москвы, если та применит силу для разрешения ситуации в Белоруссии.
Газета.Ru 16:08
667
Происшествия

Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали

Газета.Ru 09:40
348
Кино

Умерла актриса из фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова

iReactor 16:43
31
Общество

Суд отправил школьницу в психушку из-за подписки на паблик ВК

В курсе.ру 05:27
31
Космос

В галактике NGC 1482 обнаружен исходящий поток молекулярного газа

Исходящие потоки молекулярного газа, называемые галактическими ветрами, связаны с формированием новых звезд или с излучением со стороны активных ядер галактик.
AstroNews.ru вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Экс-солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский умер на 48-м году жизни

ФАН 06:42
37
Экономика

Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%

Доля кредитных карт среди реструктуризированных долгов выросла с 1% в апреле до 12% в августе, выяснило кредитное агентство АКРА.
Коммерсантъ 21:42
2
Шоу-бизнес

Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой

Вчера на просторах Youtube появилось видео, где Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Little Big) заявили о своем разводе.
CT news 13:09
79
Гаджеты

Apple планирует продать 75 млн экземпляров iPhone 12 до конца года

Компания Apple планирует продать 75 млн экземпляров iPhone 12 до конца текущего года.
UfacityNews.ru 14:36
27
Армия и оружие

МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с самолетами НАТО

Датский МИД вызвал посла России в королевстве Владимира Барбина.
Московский Комсомолец 12:48
171
Кино

Арнольд Шварценеггер снимется в шпионском сериале

Как сообщает издание Deadline, компания Skydance Television запускает в производство шпионский сериал, в котором знаменитый актер исполнит главную роль.
KinoNews.ru 10:56
12
Шоу-бизнес

Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВ 05:34
4
Политика

Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии в Белоруссии

Оппозиция в Белоруссии решила создать новую партию. Об этом объявили политики Виктор Бабарико и Мария Колесникова.
NewInform вчера в 18:32
1K
Авто

Ferrari завершила выпуск своей самой практичной модели

Итальнский автопроизводитель сообщил о намерении прекратить производство своего хэтчбека Ferrari GTC4 Lusso, так как у данной модели завершился жизненный цикл.
32CARS.ru 10:24
Авто

В Боливии сняли шутливую рекламу Lada 4x4

В Боливии местный дилер Lada снял шутливый рекламный ролик о внедорожнике Lada 4x4.
AutoNews вчера в 10:26
3
Происшествия

Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:56
640
Происшествия

Незаконную охоту на редких соколов пресекли в Иркутской области

В Иркутской области прокуратура пресекла незаконную охоту на хищных птиц семейства соколиных, занесенных в Красную книгу России.
SM News Иркутск вчера в 06:04
Общество

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

RuNews24.ru вчера в 13:04
1,1K
Гаджеты

Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТ 14:00
Политика

Жириновский сделал прививку против коронавируса

Москва, 2 сентября 2020, 01:05 — REGNUM Российскую прививку против нового коронавируса, получившую название «Спутник V», сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает пресс-служба партии.
REGNUM 18:05
47
Кино

Андрей Звягинцев назван главным режиссером десятилетия в России

ToDay News Ufa 08:10
36
Шоу-бизнес

Полуголый наряд Майли Сайрус признали одним из лучших на премии MTV

Американская певица Майли Сайрус появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде люксовой марки.
ФАН вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи

Народный артист РСФСР Валентин Гафт в среду отмечает 85-летний юбилей.
ТАСС 17:45
3
Футбол

«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млн

По информации издания, соглашение будет рассчитано на пять лет с общей суммой €700 млн.
Газета.Ru 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
Белорусский кризисБольше новостей по теме
Главное