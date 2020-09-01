Финансы
АБНГлава Минфина подтвердил процесс рефинансирования долга Белоруссии
Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил обсуждение технических условий и объем кредитов, которые переведут Белоруссии для рефинансирования долга перед Россией. Как сообщил Силуанов «Интерфаксу», запрос о реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией поступал.
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Происшествия
В Бурятии пьяный мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице
Житель Бурятии топором отрубил пальцы на руке пятилетней племяннице.
Российская газета 21:11
Политика
Facebook и Twitter удалили связанную с Россией группу страниц
В Facebook сообщили, что из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским Агентством интернет-исследований.
РБК 21:59
Происшествия
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В городе Бугульма в Татарстане застрелили владельца торговой сети «Изобилие» бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 г. убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.
Ведомости 10:18
Общество
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции.
Ведомости 05:49
Общество
В Великобритании школьникам запретили шутить о коронавирусе
Школьникам запрещено умышленно кашлять или шутить о коронавирусе, пишет Daily Mail.
Российская газета 19:34
Общество
Кабмин выделил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19.
Газета.Ru 20:31
Политика
Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
Американские власти намерены ввести санкции против Москвы, если та применит силу для разрешения ситуации в Белоруссии.
Газета.Ru 16:08
Космос
В галактике NGC 1482 обнаружен исходящий поток молекулярного газа
Исходящие потоки молекулярного газа, называемые галактическими ветрами, связаны с формированием новых звезд или с излучением со стороны активных ядер галактик.
AstroNews.ru вчера в 11:35
Экономика
Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%
Доля кредитных карт среди реструктуризированных долгов выросла с 1% в апреле до 12% в августе, выяснило кредитное агентство АКРА.
Коммерсантъ 21:42
Шоу-бизнес
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Вчера на просторах Youtube появилось видео, где Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Little Big) заявили о своем разводе.
CT news 13:09
Гаджеты
Apple планирует продать 75 млн экземпляров iPhone 12 до конца года
Компания Apple планирует продать 75 млн экземпляров iPhone 12 до конца текущего года.
UfacityNews.ru 14:36
Армия и оружие
МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с самолетами НАТО
Датский МИД вызвал посла России в королевстве Владимира Барбина.
Московский Комсомолец 12:48
Кино
Арнольд Шварценеггер снимется в шпионском сериале
Как сообщает издание Deadline, компания Skydance Television запускает в производство шпионский сериал, в котором знаменитый актер исполнит главную роль.
KinoNews.ru 10:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс
Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВ 05:34
Политика
Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии в Белоруссии
Оппозиция в Белоруссии решила создать новую партию. Об этом объявили политики Виктор Бабарико и Мария Колесникова.
NewInform вчера в 18:32
Авто
Ferrari завершила выпуск своей самой практичной модели
Итальнский автопроизводитель сообщил о намерении прекратить производство своего хэтчбека Ferrari GTC4 Lusso, так как у данной модели завершился жизненный цикл.
32CARS.ru 10:24
Авто
В Боливии сняли шутливую рекламу Lada 4x4
В Боливии местный дилер Lada снял шутливый рекламный ролик о внедорожнике Lada 4x4.
AutoNews вчера в 10:26
Происшествия
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:56
Происшествия
Незаконную охоту на редких соколов пресекли в Иркутской области
В Иркутской области прокуратура пресекла незаконную охоту на хищных птиц семейства соколиных, занесенных в Красную книгу России.
SM News Иркутск вчера в 06:04
Общество
ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального
RuNews24.ru вчера в 13:04
Гаджеты
Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7
Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТ 14:00
Политика
Жириновский сделал прививку против коронавируса
Москва, 2 сентября 2020, 01:05 — REGNUM Российскую прививку против нового коронавируса, получившую название «Спутник V», сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает пресс-служба партии.
REGNUM 18:05
Кино
Андрей Звягинцев назван главным режиссером десятилетия в России
ToDay News Ufa 08:10
Шоу-бизнес
Полуголый наряд Майли Сайрус признали одним из лучших на премии MTV
Американская певица Майли Сайрус появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде люксовой марки.
ФАН вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи
Народный артист РСФСР Валентин Гафт в среду отмечает 85-летний юбилей.
ТАСС 17:45
Футбол
«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млн
По информации издания, соглашение будет рассчитано на пять лет с общей суммой €700 млн.
Газета.Ru 16:51