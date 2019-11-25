Экономика
RT на русскомГлава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году
Как уточняет агентство, официальный прогноз российского кабмина по росту ВВП в 2019 году составляет 1,3%. Ранее Силуанов дал прогноз по экономике России в случае падения цен на нефть. 15 октября МВФ понизил на 0,1 п. п. — до 1,1% — прогноз по росту ВВП России на 2019 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Футбол
Роналду оправился от травмы и сможет сыграть против «Атлетико»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри накануне матча Лиги чемпионов против «Атлетико» рассказал о состоянии Криштиану Роналду, своих отношениях с португальцем и планах на игру.
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Политика
Минюст потребовал приостановить деятельность партии Гудкова
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о приостановлении деятельности «Гражданской инициативы», так как эта партия не устранила нарушения законодательства в установленный срок.
Авто
Mercedes-Benz представил роскошный кроссовер Maybach GLS 600
Сегодня представители немецкого производителя Mercedes-Benz провели презентацию нового респектабельного кроссовера модели Maybach GLS.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
В кадре поп-дива засняла процесс создания своего макияжа. В качестве визажиста неожиданно для поклонников выступила сама Алла Пугачева.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Хоккей
«Вашингтон» может провести матч НХЛ в России
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Общество
Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Здоровье
«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных
Авто
В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Происшествия
Около 30 детей отравились газом в нижегородской школе
В нижегородской школе около 30 детей и три учителя отравились газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Наука
Бактериальные полимеры ускорили заживление костей
Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
Шоу-бизнес
В Южной Корее найдена мертвой k-pop певица Гу Хара
Популярная южнокорейская певица Гу Хара была найдена мертвой в своём доме в Сеуле.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Экономика
Банк «Открытие» подготовился к продаже своего пакета в QIWI
Платежный сервис QIWI направил на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о планируемой продаже своих акций, принадлежащих банку «Открытие» и основателю компании Сергею Солонину.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Технологии
Создатель интернета призывает сделать его безопасным
Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Происшествия
Брошенного грудничка нашли в кустах в Подмосковье
В подмосковном Раменском обнаружили брошенного в кустах грудного ребенка.
Армия и оружие
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил тоскующих по нему женщин
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, военнослужащие были очень рады видеть лидера своей страны, поскольку "они денно и нощно тосковали по великому вождю".
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.