Как уточняет агентство, официальный прогноз российского кабмина по росту ВВП в 2019 году составляет 1,3%. Ранее Силуанов дал прогноз по экономике России в случае падения цен на нефть. 15 октября МВФ понизил на 0,1 п. п. — до 1,1% — прогноз по росту ВВП России на 2019 год.

Глава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году

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