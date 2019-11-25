Экономика

RT на русскомRT на русскомГлава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году

Как уточняет агентство, официальный прогноз российского кабмина по росту ВВП в 2019 году составляет 1,3%. Ранее Силуанов дал прогноз по экономике России в случае падения цен на нефть. 15 октября МВФ понизил на 0,1 п. п. — до 1,1% — прогноз по росту ВВП России на 2019 год.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Фальшивые данные»: Хазин раскритиковал Силуанова

REGNUM08:05

Глава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году

RT на русском03:13

Силуанов заявил, что рост ВВП превысит ожидания

Телеканал 360°05:31

Силуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов

Интерфакс04:24

Есть куда стремиться: аналитики дали прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году

ПРАЙМ07:19

Минфин допустил рост ВВП России в 2019 году выше прогноза

Коммерсантъ02:53

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

ТАСС02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru 11:25
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новости 12:41
Футбол

Роналду оправился от травмы и сможет сыграть против «Атлетико»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри накануне матча Лиги чемпионов против «Атлетико» рассказал о состоянии Криштиану Роналду, своих отношениях с португальцем и планах на игру.
Матч ТВ 10:38
Кино

Фильму «Дау» Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России

Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 12:51
Политика

Минюст потребовал приостановить деятельность партии Гудкова

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о приостановлении деятельности «Гражданской инициативы», так как эта партия не устранила нарушения законодательства в установленный срок.
Взгляд.ру 11:32
Авто

Mercedes-Benz представил роскошный кроссовер Maybach GLS 600

Сегодня представители немецкого производителя Mercedes-Benz провели презентацию нового респектабельного кроссовера модели Maybach GLS.
Daily-Motor.Ru 22 ноября в 09:21
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

В кадре поп-дива засняла процесс создания своего макияжа. В качестве визажиста неожиданно для поклонников выступила сама Алла Пугачева.
WomanHit.ru 04:45
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Хоккей

«Вашингтон» может провести матч НХЛ в России

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.
Радио Sputnik 13:16
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Общество

Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России

Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Obzor.io 05:06
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Здоровье

«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных

Глобус (г. Серов) 08:29
Авто

В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня 02:13
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Происшествия

Около 30 детей отравились газом в нижегородской школе

В нижегородской школе около 30 детей и три учителя отравились газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 05:02
Наука

Бактериальные полимеры ускорили заживление костей

Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
ТАСС Наука 05:03
Шоу-бизнес

В Южной Корее найдена мертвой k-pop певица Гу Хара

Популярная южнокорейская певица Гу Хара была найдена мертвой в своём доме в Сеуле.
REGNUM 02:50
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Экономика

Банк «Открытие» подготовился к продаже своего пакета в QIWI

Платежный сервис QIWI направил на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о планируемой продаже своих акций, принадлежащих банку «Открытие» и основателю компании Сергею Солонину.
РБК 13:07
Политика

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
РИА Новости 11:31
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

Российская газета 05:52
Технологии

Создатель интернета призывает сделать его безопасным

Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
ТАСС 07:54
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Общество

В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

Московский Комсомолец 23 ноября в 05:50
Происшествия

Брошенного грудничка нашли в кустах в Подмосковье

В подмосковном Раменском обнаружили брошенного в кустах грудного ребенка.
Вести.Ru 08:16
Армия и оружие

Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Lenta.ru 09:48
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил тоскующих по нему женщин

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, военнослужащие были очень рады видеть лидера своей страны, поскольку "они денно и нощно тосковали по великому вождю".
Pravda.Ru 06:59
Общество

Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.
Газета.Ru 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное