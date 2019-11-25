Экономика

RT на русскомRT на русскомГлава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году

Как уточняет агентство, официальный прогноз российского кабмина по росту ВВП в 2019 году составляет 1,3%. Ранее Силуанов дал прогноз по экономике России в случае падения цен на нефть. 15 октября МВФ понизил на 0,1 п. п. — до 1,1% — прогноз по росту ВВП России на 2019 год.
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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