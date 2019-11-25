Экономика
ТАСССилуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Политика
Лукашенко заявил об ответственности Минска за Калининградскую область
Белоруссия еще со времен СССР несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Россия, заявил 25 ноября президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Антоном Алихановым.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Прокурор просит суд не арестовывать замглавы Росалкогольрегулирования
Прокурор попросил Пресненский суд Москвы отклонить ходатайство об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Общество
Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках «Форта Боярд»
Телеведущая Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд". Запись выпуска доступна на сайте канала СТС.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Транспорт
«Автодор» открывает последний участок трассы «Москва — Петербург»
Трасса будет полностью введена в эксплуатацию после открытия заключительного, восьмого этапа на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до КАД в Петербурге.
Общество
Польская студентка назвала украинцев «животными» и была отстранена от учебы
В польском городе Ольштыне отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете студентку-медика, которая назвала украинцев "животными" и нецензурно обругала женщину, прибывшую из соседней страны.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Кино
Компания Lucasfilm показала ролик об истории успеха «Звёздных войн»
Киностудия Lucasfilm опубликовала ролик об истории успеха вселенной «Звёздных войн».
Гаджеты
Распродажа: Vivo снижает цены на смартфоны в Черную пятницу. Некоторые подешевеют в два раза
В преддверии Черной пятницы компания Vivo объявила о распродаже своих смартфонов.
Происшествия
Девочка из Африки неудачно испытала стеклянный пол в московской школе
В московской школе №491 десятилетняя девочка из Ганы прыгала на стеклянном полу и провалилась с пятого на четвертый этаж.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Экономика
В Госдуме уверены, что банки выиграют от запрета навязывания допуслуг
Запрет навязывания дополнительных услуг в договорах о кредитовании повысит не только ответственность банков, но и добросовестность заемщиков.
Политика
Скандал с выступлением Ротару в РФ: Пушков ответил Поклонской
Из-за запланированных в России новогодних выступлений народной артистки СССР и Украины, почетной крымчанки Софии Ротару разгорелся скандал.
Общество
Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО
Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену
На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство
Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Экономика
Forbes назвал отрасли в РФ с миллионными доходами у руководителей
В 2019 году самыми высокими зарплатами могут похвастаться руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний.
Общество
Врачи предупредили, что Ассанж может умереть в тюрьме
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа необходимо немедленно госпитализировать, иначе он может умереть в тюрьме.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Политика
Путин и Си Цзиньпин откроют «Силу Сибири» с помощью телемоста – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, в каком формате глава государства планирует принять участие в открытии этого проекта.
Политика
Поклонская услышала в словах Катамадзе о России «крик отчаяния»
Поклонская выразила уверенность, что в словах Нино Катамадзе звучит отчаяние.