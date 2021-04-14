Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия

Глава Минфина заявил о повышении концентрации на реально нуждающихся

Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»).В источнике
Известия
ГЛАС.RU
Экономика сегодня
Рамблер
Live24
REGNUM
Регион online
ПРАЙМ
Народные новости
АБН
НИА Самара
ФедералПресс
Deita.ru
News.ru
Мурманский вестник
7 новостей
Life.ru
Дни24
URA.Ru
Политическая Экспертиза
Комсомольская правда
Стерлеград
SevastopolMedia.ru
Дни.ру
Lenta.ru
Телеканал 360°
С чего всё началось

Точечная настройка: Силуанов заявил о смене подхода к соцподдержке

Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

В Минфине заявили об изменении льготных выплат в России

ПРАЙМ02:06

Власти заявили о смене подхода к соцподдержке

Lenta.ru22:26

В Минфине заявили об изменении льготных выплат в России

URA.Ru18:41

В Минфине заявили о смене подхода к соцподдержке населения

Life.ru20:48

Подход к соцподдержке в России изменят

Телеканал 360°18:26

Соцподдержку населения кардинально изменят в России

News.ru17:47

Глава Минфина заявил о повышении концентрации на реально нуждающихся

Известия17:30
Интересное

Суд отправил под домашний арест главу управления ФНС по Пензенской области

Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест руководителя управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрия Калабина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
ТАСС06:15