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Известия

Глава Минфина заявил о повышении концентрации на реально нуждающихся

Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»).В источнике
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С чего всё началось

Точечная настройка: Силуанов заявил о смене подхода к соцподдержке

Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»).
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