Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»).

С чего всё началось Точечная настройка: Силуанов заявил о смене подхода к соцподдержке Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»). Известия 17:01