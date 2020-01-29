Общество

REGNUMREGNUMГлава Минкомсвязи РФ предложил открыть данные граждан силовикам

Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ. Об этом 29 января пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

О безопасности Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Ведомости16:10

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Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил открыть персональные данные граждан силовикам

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Глава Минкомсвязи РФ предложил открыть данные граждан силовикам

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Газета.Ru21:01

Министр связи Шадаев предложил открыть доступ силовикам к данным россиян

Коммерсантъ22:27

Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

Ведомости16:10
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МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

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