Коронавирус
RT на русскомРоссийские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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с чего всё началось
Открытие кинотеатров и показ новых фильмов в России ожидается с середины июля, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей.Интерфакс04:57
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С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
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Культуромания 14:46
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Следственный комитет заочно предъявил обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет журналисту Айдеру Муждабаеву.
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У президента Белоруссии Александра Лукашенко возникли новые проблемы перед выборами.
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Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
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Спорт-Экспресс 14:56
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Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
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В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 14:29