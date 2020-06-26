Общество
Журналистская правдаГлава Минкультуры прокомментировала дело «Седьмой студии»
Руководитель Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство совместно с российским культурным сообществом прорабатывает меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу «Седьмой студии». Об этом сообщает агентство ТАСС.
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Министерство культуры РФ вместе с культурным сообществом прорабатывает меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу "Седьмой студии".ТАСС07:30
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Общество
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