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Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца

Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, так как у её отца Бориса Любимова, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина, был обнаружен коронавирус. «Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря министра Анны Усачёвой.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у ее отца

Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС14:40
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Коммерсантъ

Любимова самоизолировалась после госпитализации отца с коронавирусом

Коммерсантъ15:50
РБК

Отец министра культуры Ольги Любимовой заразился коронавирусом

РБК15:38
ТАСС

Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у ее отца

ТАСС14:40
Интерфакс

Министр культуры РФ самоизолировалась из-за COVID-19 у ее отца

Интерфакс15:23
РИА Новости

Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию

РИА Новости15:10
RT на русском

Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца

RT на русском15:00
Комсомольская правда

Коронавирус у отца Ольги Любимовой: глава Минкультуры ушла на самоизоляцию

Комсомольская правда15:27

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