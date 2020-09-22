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Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца

Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, так как у её отца Бориса Любимова, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина, был обнаружен коронавирус. «Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря министра Анны Усачёвой.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у ее отца

Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь министра Анна Усачева.
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