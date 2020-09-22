Комсомольская правда 13

Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, так как у её отца Бориса Любимова, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина, был обнаружен коронавирус. «Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря министра Анны Усачёвой.