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Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца

Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, так как у её отца Бориса Любимова, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина, был обнаружен коронавирус. «Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря министра Анны Усачёвой.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у ее отца

Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАССвчера в 14:40
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Коммерсантъ

Любимова самоизолировалась после госпитализации отца с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 15:50
РБК

Отец министра культуры Ольги Любимовой заразился коронавирусом

РБКвчера в 15:38
Интерфакс

Министр культуры РФ самоизолировалась из-за COVID-19 у ее отца

Интерфаксвчера в 15:23
Комсомольская правда

Коронавирус у отца Ольги Любимовой: глава Минкультуры ушла на самоизоляцию

Комсомольская правдавчера в 15:27
ТАСС

Коронавирусная инфекция у ректора Щепкинского института проходит в легкой форме

ТАССвчера в 16:17
РИА Новости

Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию

РИА Новостивчера в 15:10
RT на русском

Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца

RT на русскомвчера в 15:00

На прививку от коронавируса в Москве можно будет записаться без столичного полиса ОМС

Жители Москвы, не имеющие столичного полиса обязательного медицинского страхования, теперь могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС02:52
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга

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РБК00:30
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Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию 24 сентября

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф (18+), в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.
IrkutskMedia21 сентября в 01:30