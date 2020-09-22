Глава Минкультуры ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца
Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, так как у её отца Бориса Любимова, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина, был обнаружен коронавирус. «Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря министра Анны Усачёвой.В источнике
С чего всё началось
Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у ее отца
Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАССвчера в 14:40
Подробнее о событии
Коронавирус у отца Ольги Любимовой: глава Минкультуры ушла на самоизоляцию
Комсомольская правдавчера в 15:27