с чего всё началось

Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками. Такое заявление сделал губернатор штата Тим Уолз.

Политика В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса. 12

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Политика ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 3

Общество Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter. 40

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,6K

Общество Песков рассказал, когда сбреет бороду Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис. 91

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 592

Политика Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. 390

Общество Россия вновь приостановила транзит газа через Польшу Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» вновь снизился до нулевого уровня, свидетельствуют данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gastransport. 47

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Здоровье Попова допустила возникновение осенью второй волны коронавируса Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 150

Культура Старейший актер российского театра умер от коронавируса Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции. 4

Космос Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. 382

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 925

Политика МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. 1K

Футбол «Бавария» идет к 8-му чемпионству подряд: прогноз на матч с «Фортуной» Игра же с Фортуной будет, скорее, похожа на недавнюю встречу с Айнтрахтом (5:2). В том матче мюнхенцы 23 раза пробили по воротам соперника.

Теннис Forbes назвал Федерера самым высокооплачиваемым спортсменом года По версии журнала Forbes, Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года, сообщается на сайте издания.

Шоу-бизнес Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым 46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом. 1