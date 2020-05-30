Общество

RT на русскомRT на русскомГлава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками. Такое заявление сделал губернатор штата Тим Уолз.
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с чего всё началось
Глава штата сообщил о поручении, данном командующему гвардией Джону Дженсену, в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире канала NBC News
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В Миннесоте мобилизуют нацгвардию штата впервые со времен Второй мировой

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В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию

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Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
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Общество

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На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
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Общество

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Интерфакс вчера в 18:54
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

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RT на русском 01:23
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Известная российская актриса Екатерина Климова является активным блогером.
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Два боевика убиты в ингушской Сунже

Коммерсантъ 12:32
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Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
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Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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REGNUM вчера в 09:58
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
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Общество

Россия вновь приостановила транзит газа через Польшу

Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» вновь снизился до нулевого уровня, свидетельствуют данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gastransport.
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Кино

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Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
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Общество

В Омске детские сады могут открыться после 8 июня

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АиФ Омск вчера в 11:48
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Культура

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Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:48
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Технологии

Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам

Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra вчера в 07:41
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

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Игры

Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

Discover24 08:20
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МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
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Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Армия и оружие

Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис

В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна 02:19
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«Бавария» идет к 8-му чемпионству подряд: прогноз на матч с «Фортуной»

Игра же с Фортуной будет, скорее, похожа на недавнюю встречу с Айнтрахтом (5:2). В том матче мюнхенцы 23 раза пробили по воротам соперника.
Sportmail.ru 04:33
Теннис

Forbes назвал Федерера самым высокооплачиваемым спортсменом года

По версии журнала Forbes, Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года, сообщается на сайте издания.
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Шоу-бизнес

Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым

46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
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Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе

Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
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