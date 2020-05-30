Общество
RT на русскомГлава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками. Такое заявление сделал губернатор штата Тим Уолз.
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с чего всё началось
Глава штата сообщил о поручении, данном командующему гвардией Джону Дженсену, в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире канала NBC News.Известия11:04
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Политика
В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции
Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
Политика
В Италии предлагают учредить день солидарности с Россией
В марте России направила в Италию несколько бортов ВКС с военными медиками.
Ореанда-Новости 12:47
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
Политика
ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
Общество
Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Шоу-бизнес
Екатерина Климова раззадорила поклонников видео в ночнушке
Известная российская актриса Екатерина Климова является активным блогером.
Московский Комсомолец 11:06
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Общество
Россия вновь приостановила транзит газа через Польшу
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» вновь снизился до нулевого уровня, свидетельствуют данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gastransport.
Rambler News Service 28 мая в 03:11
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Общество
В Омске детские сады могут открыться после 8 июня
На сегодняшнем заседании оперативного штаба в Омске было решено, что детские сады в регионе пока открываться не будут.
АиФ Омск вчера в 11:48
Здоровье
Попова допустила возникновение осенью второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:56
Культура
Старейший актер российского театра умер от коронавируса
Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:48
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам
Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra вчера в 07:41
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
Discover24 08:20
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 28 мая в 15:45
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна 02:19
Футбол
«Бавария» идет к 8-му чемпионству подряд: прогноз на матч с «Фортуной»
Игра же с Фортуной будет, скорее, похожа на недавнюю встречу с Айнтрахтом (5:2). В том матче мюнхенцы 23 раза пробили по воротам соперника.
Sportmail.ru 04:33
Теннис
Forbes назвал Федерера самым высокооплачиваемым спортсменом года
По версии журнала Forbes, Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года, сообщается на сайте издания.
Аргументы и Факты вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым
46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец 03:27
Политика
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 17:02