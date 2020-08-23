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Smolnarod.ru
Smolnarod.ru

В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники

Минобороны Белоруссии берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили в военном ведомстве.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости за выходные 22–23 августа

Коммерсантъвчера в 12:01
ТАСС

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ

ТАССвчера в 06:56
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

RT на русскомвчера в 07:14
РБК

Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»

РБКвчера в 07:09
РЕН ТВ

Министерство обороны Белоруссии пригрозило оппозиционерам армией

РЕН ТВвчера в 07:00
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Газета.Ruвчера в 06:58
РИА Новости

«Будете иметь дело с армией»: белорусские памятники взяли под охрану

РИА Новостивчера в 07:15

«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад изданию speedme.ru стало известно, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
SpeedMeвчера в 10:52
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Камчатке второй тур на выборах губернатора не светит

Вероятность второго тура на губернаторских выборах 13 сентября в Камчатском крае низка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на рейтинг устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленный экспертами холдинга «Минченко консалтинг».
Камчатка-Информ18:10

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46

Требования к мебельной продукции изменятся

Требования к мебельной продукции изменятся В России начинается работа над новым техрегламентом по безопасности мебельной продукции: соответствующий контракт Минпромторг рассчитывает заключить с профильной организацией.
Коммерсантъ18:31