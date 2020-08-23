В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники
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Минобороны Белоруссии берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили в военном ведомстве.В источнике
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